В Оренбурге стартовала комплексная модернизация аэропорта имени Гагарина

Строительство нового пассажирского терминала началось в Оренбурге в среду, 20 сентября. Губернатор Денис Паслер, председатель Наблюдательного совета «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков, гендиректор предприятия Евгений Чудновский и руководитель «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков дали старт работам символическим бурением первой сваи. Об этом сообщает региональное правительство.
«Общая площадь здания нового терминала составит более 23 тыс. кв. м. Один подземный этаж и четыре надземных будут объединены между собой лифтами, лестницами и эскалаторами»,— говорится в сообщении.
Проект включает обустройство комфортабельных залов ожидания, зоны для кафе и магазинов, а также комнаты матери и ребенка и медпункт. Пропускная способность терминала после работ составит минимум одной тыс. человек в час: 600 на внутренних авиалиниях и 400 – на международных.
Концепция проекта создана в архитектурном бюро «Космос». В основу облика нового терминала положены образы традиционного пухового платка и природы Оренбуржья.