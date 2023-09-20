В Оренбурге стартовала комплексная модернизация аэропорта имени Гагарина

Строительство нового пассажирского терминала началось в Оренбурге в среду, 20 сентября. Губернатор Денис Паслер, председатель Наблюдательного совета «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков, гендиректор предприятия Евгений Чудновский и руководитель «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков дали старт работам символическим бурением первой сваи. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Общая площадь здания нового терминала составит более 23 тыс. кв. м. Один подземный этаж и четыре надземных будут объединены между собой лифтами, лестницами и эскалаторами»,— говорится в сообщении.

Проект включает обустройство комфортабельных залов ожидания, зоны для кафе и магазинов, а также комнаты матери и ребенка и медпункт. Пропускная способность терминала после работ составит минимум одной тыс. человек в час: 600 на внутренних авиалиниях и 400 – на международных.

Концепция проекта создана в архитектурном бюро «Космос». В основу облика нового терминала положены образы традиционного пухового платка и природы Оренбуржья.

Георгий Портнов