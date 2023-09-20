Нижегородское «Теплоэнерго» не смогло открыть кредитную линию на 500 млн рублей

АО «Теплоэнерго» (Нижний Новгород) не смогло привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом 500 млн руб. для пополнения оборотных средств.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным «Интерфакса», закупка признана несостоявшейся, на торги не поступило ни одной заявки. заявок, говорится в материалах торговой площадки «Росэлторг». Начальная цена контракта составила 150 млн руб., процентная ставка не должна была превышать 10% годовых.
Как сообщалось, за счет привлечения кредитных средств компания намерена рассчитаться с поставщиками и контрагентами, выплатить зарплату, оплатить налоги, аренду.
В мае 2023 года АО «Теплоэнерго» уже пыталась привлечь кредитную линию на 500 млн руб. но предложений от банков не получило.