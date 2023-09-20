За восемь лет на Кубани создали более 25 тысяч мест для дошкольников

За восемь лет в Краснодарском крае открыли детские сады более чем на 25 тыс. мест. В регионе возвели 171 и отремонтировали 211 учреждений, сообщает пресс-служба администрации края.

«Дошкольное образование должно быть доступно для всех детей нашего края. Поэтому важно создавать комфортные условия для самых маленьких жителей — строить и обновлять детские сады»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани работают более 1,5 тыс. детских садов. Их посещают свыше 250 тыс. воспитанников. С 2020 года по нацпроекту добавили 400 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных учреждениях, причем плата за них такая же, как в муниципальных. За 2022 год в регионе открыли 10 новых детсадов, а в этом году планируется сдать 23 объекта на 4,5 тыс. мест.

Георгий Ефименко

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