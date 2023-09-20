Прокуратура проверит обрушение стены в центре досуга в Рыбинском районе

Рыбинская городская прокуратура проведет проверку из-за обрушения стены в досуговом центре в поселке Тихменево. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В соцсетях Тихменевского центра досуга сообщили, что в центре начался капитальный ремонт. «При проведении земляных работ произошло обрушение стены здания. Ситуация находится под контролем администрации Рыбинского района, проводится экспертная оценка»,— говорится в сообщении центра.

В прокуратуре организовали проверку по факту произошедшего. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении работ по капитальному ремонту здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова