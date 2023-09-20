Дефицит бюджета Удмуртии планируют увеличить до 4 млрд рублей

Доходную часть бюджета Удмуртии на 2023 год планируют увеличить до 104,2 млрд руб., расходную — 108,3 млрд руб. Дефицит в таком случае превысит 4 млрд руб. Соответствующие изменения в документ 19 сентября рассмотрели депутаты постоянной комиссии госсовета региона по бюджету и финансам, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министр финансов Удмуртии Веры Сухих, корректировки проводятся для уточнения объема целевых средств, поступающих из федерального бюджета, а также распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями и создания резерва средств для финансирования социально-значимых расходов.

Таким образом, доходную часть бюджета предлагается увеличить на 1,13 млрд руб. Изменения вводятся за счет «прогнозируемого роста поступления от налогов на прибыль организаций и доходы физических лиц, а также акцизов».

Расходы бюджета предполагается увеличить на 4,44 млрд руб. Средства направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, организацию профессионального обучения и дополнительного образования работников промышленных предприятий, а также на обеспечение лекарствами и спецпродуктами лечебного питания детей-инвалидов. Деньги также выделят для ремонта дорог в Глазове и Сарапуле.

Глазову также планируется выделить 132 млн руб. на реализацию плана мероприятий 2023 года в рамках соглашения о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством республики. Еще 145 млн руб. направят на дотации для стимулирования развития муниципальных образований.

Кроме того, наиболее существенную сумму в 2,17 млрд руб. предлагается зарезервировать для обеспечения финансирования первоочередных социально значимых расходов бюджета. Еще 1,08 млрд руб. за счет бюджетного кредита выделят на обеспечение финансирования ремонта объектов дорожного хозяйства.

Депутаты данный законопроект поддержали, а также рекомендовали рассмотреть его на сессии госсовета региона.