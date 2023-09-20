В Краснодаре задержали сотрудниц ПВЗ за кражу золотых украшений

В Краснодаре сотрудницы пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов украли золотые украшения на 700 тыс. руб. Их задержала полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

О краже в пункте выдачи на улице Героя Сарабеева в полицию сообщил представитель маркетплейса. Он отметил, что обнаружил на складе вскрытые упаковки от изделий из золота. Менеджерами в этом пункте работали жительницы Крыма 21 и 23 лет.

Они вносили в базу ложные сведения о возврате товара продавцу в связи с отказами покупателей, а посылки присваивали. Украшения они сдавали в ломбард или продавали на рынке. Всего девушки украли 15 ювелирных украшений, стоимость которых составила около 700 тыс. руб. Мошенниц задержали на рабочем месте.

Татьяна Ручкина

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