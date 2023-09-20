Мишустин: упрощен порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по потребностям СВО сообщил, что военнослужащие смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без личной подачи заявления. По его словам, теперь ведомства сделают все самостоятельно по уже имеющимся у них сведениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это позволит бойцам, их родным получать льготы и помощь более оперативно»,— сказал он. Видео с заседания опубликовано пресс-службой правительства в Telegram-канале.

5 сентября президент Владимир Путин поручил присвоить статус ветерана всем участникам специальной военной операции. На данный момент все мобилизованные приравнены к кадровым военнослужащим и получают соответствующее обеспечение и льготы.

Участникам СВО предоставляется денежное обеспечение от 195 тыс. рублей в месяц. Среди льгот для участников СВО — освобождение от уплаты НДФЛ и от начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, устройство их детей в школы и сады в приоритетном порядке, господдержка для вдов и вдовцов, отдельная квота при поступлении в вузы для участников боевых действий и их детей.