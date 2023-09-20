Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсе загорелось 4 тысячи «квадратов» леса

В лесу в районе Туапсе со стороны леса произошел пожар на площади 0,4 га. Как сообщает краевой лесопожарный центр, возгорание удалось ликвидировать.

Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани

Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани

Пожар по улице Кириченко зафиксировала система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». В 11:20 на место прибыли сотрудники туапсинских филиалов лесопожарного центра и комитета по лесу. К 12:00 пожар локализовали на площади 0,4 га. В 14:50 его полностью ликвидировали.

К тушению привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...