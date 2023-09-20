В Туапсе загорелось 4 тысячи «квадратов» леса

В лесу в районе Туапсе со стороны леса произошел пожар на площади 0,4 га. Как сообщает краевой лесопожарный центр, возгорание удалось ликвидировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани

Пожар по улице Кириченко зафиксировала система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». В 11:20 на место прибыли сотрудники туапсинских филиалов лесопожарного центра и комитета по лесу. К 12:00 пожар локализовали на площади 0,4 га. В 14:50 его полностью ликвидировали.

К тушению привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина

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