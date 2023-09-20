«Совэкон» понизил прогноз урожая пшеницы в России в 2023 году на 0,5 млн т

Аналитический центр, специализирующийся на анализе аграрных рынков, «Совэкон» понизил прогноз урожая пшеницы в России в 2023 году с 92,1 млн т до 91,6 млн т. При этом «Совэкон» повысил прогноз урожая зерновых и зернобобовых в РФ на текущий год с 142,2 млн т до 142,9 млн т, передает Reuters.

В настоящее время темпы снижения цен на зерно в России ускоряются, подсчитали в аналитическом центре. По данным «Совэкона», за период с 11 по 17 сентября пшеница в среднем подешевела на 250–425 руб., до 12,4–13,5 тыс. руб. за т. По данным аналитиков «Русагротранса», обнародованным ресурсом «Поле.РФ», цены на пшеницу третьего класса в среднем за неделю на юге снизились на 900 руб., до 12,88 тыс. руб. за т, четвертого — на 690 руб., до 12,26 тыс. руб. за т.

В «Совэкон» считают, что цены на пшеницу снижаются в условиях слабого спроса со стороны экспортеров и локальных потребителей. Аналитики ссылаются на участников рынка, которые говорят о сложностях с получением вагонов, а некоторые экспортеры заявляют о накопленных запасах, достаточных для нескольких месяцев поставок.

Подробнее — в материале «Колосья тянутся к земле».

Эрдни Кагалтынов