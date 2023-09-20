Выпуск автобусов на маршрут А-20 увеличен после неудачной поездки замминистра

В Нижнем Новгороде увеличен выпуск автобусов на маршрут А-20, сообщает региональный Центр развития транспортных систем. Это решение было принято после того заместитель министра транспорта Денис Рябинин в рамках инспекционной поездки хотел дождаться на остановке автобус с этого маршрута но не смог этого сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Теперь на маршруте в утренние часы-пик работают семь транспортных средств, в вечернее время к ним добавляется еще один автобус. Первые рейсы выходят на маршрут с конечной остановки «Аэропорт» — в 05:30, с улицы Деловой — в 06:05.

Как писал «Ъ-Приволжье», 8 сентября Денис Рябинин проверял работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде. До этого в областной минтранс поступали жалобы на нехватку автобусов на маршруте А-20. На одном из автобусов этого маршрута Денис Рябинин приехал на остановку на улице Ванеева. Там он хотел дождаться следующий автобус этого же маршрута. Замминистра около часа простоял на остановке, но автобус не пришел.

Андрей Репин