Еще один участок по производству высокоточного оружия запустили в Удмуртии

В Удмуртии начал работу новый участок по производству деталей управляемых артиллерийских снарядов, сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Здесь будут работать 10 операторов, прошедших подготовку и повышение квалификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Для комплектации нового участка предприятие закупило и законтрактовано более 70 станков для выполнения операций фрезерной и токарной обработки, а также шлифовальное оборудование. Концерн также приобрел 20 вертикально-фрезерных станков с ЧПУ, на которых завершились пусконаладочные работы с предполагаемым выпуском тестовых деталей для управляемых снарядов.

Отмечается, что с начала 2023 года концерн запустил два участка на высокоточном производстве. Работы по оснащению и строительству новых объектов планируют продолжать до января 2024 года, что обеспечит рост объема и номенклатуры выпускаемых изделий.