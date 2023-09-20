В Петербурге открылся акселератор для стартапов, развивающих беспилотные системы

В «Технопарке Санкт-Петербурга» открыл прием заявок бизнес-акселератор Ingria.Drone, нацеленный на поддержку и развитие стартапов, разрабатывающих беспилотные системы, сообщается на сайте акселератора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

Эксперты помогут отобранным стартапам проработать бизнес-модель, подготовиться к выходу на рынок, разрешить юридические вопросы, найти финансирование и клиентов.

Проекты, которые подают заявки на участие, должны обладать инновационной составляющей, иметь работающий продукт на уровне «не ниже зрелого MVP» (минимально жизнеспособный продукт», а также быть налоговыми резидентами Петербурга.

«С 1 января 2024 года нацпроект по развитию отрасли беспилотников должен заработать в полную силу. Беспилотники сейчас могут использоваться в самых различных сферах: от обеспечения охраны объектов до построения BIM-моделей зданий. Внедрение беспилотных технологий обеспечивает стратегические и конкурентные преимущества бизнеса, промышленности, экономики»,— говорится в сообщении о запуске нового акселератора.

«Технопарк Санкт-Петербурга» относится к инфраструктуре центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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