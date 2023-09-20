На Урале будут судить экс-директора школы за подделку документов и хищение денег

В Березовском городском суде Свердловской области будут судить экс-директора школы, который обвиняется в подделке документов и хищении бюджетных средств. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 48-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По данным следствия, с сентября 2014 года по март 2023 года обвиняемый сначала работал учителем, а позже директором в школе Березовского. Когда мужчина был учителем, он самостоятельно, используя компьютерные программы, изготовил диплом кандидата наук. С помощью него он получал доплаты за научную степень в размере 20% оклада.

Когда обвиняемый уже был назначен на должность директора школы, он также предъявил поддельный диплом и незаконно получил выплату в размере около девяти тыс. руб.

Экс-директор школы добровольно возместил причиненный областному бюджету ущерб. Городская прокуратура направила уголовное дело на рассмотрение в суд.

Полина Хабарова

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