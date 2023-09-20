В пельменях предприятия из Челябинской области нашли сальмонеллу

В продукции мясоперерабатывающего предприятия, работающего в Чебаркуле, обнаружены бактерии рода salmonella. Организации объявлено предостережение и отозвана декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза на полуфабрикаты, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Опасные бактерии обнаружили сотрудники Свердловского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных» в образцах продукции – манты «Домашние», отобранных на складе предприятия ООО «ФЛ-Центр» в Екатеринбурге. В Россельхознадзоре подчеркивают, что выявление сальмонеллы свидетельствует о серьезных упущениях в организации обеспечения качества и безопасности производства.

Чебаркульское предприятие нарушило нормативы Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности упаковки», а также требования категории В российского ветеринарного законодательства. В связи с этим с 15 сентября управление Россельхознадзора прекратило действие декларации о соответствии ЕАЭС на полуфабрикаты южноуральского предприятия – пельмени «Любительские», «Новорусские», «Традиционные», «Классические» и «Сытные», а также манты и хинкали «Домашние». На сайт Росаккредитации уже внесены соответствующие изменения.

Ранее предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также организация обязана усилить контроль за качеством пищевой мясной продукции и выполнить ряд мероприятий, которые помогут предотвратить выпуск в оборот полуфабрикатов с опасными бактериями.

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