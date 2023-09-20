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Пожар произошел в производственном здании поселка Ува в Удмуртии

В поселке Ува в Удмуртии 19 сентября около 13:40 произошел пожар в производственном здании. Огонь охватил 330 кв. м, а также уничтожил обрешетку кровли и повредил строительные материалы на улице. Информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Предварительной причиной пожара называют неисправность искрогасителя сушильной камеры шпона. В частности, от искр загорелись доски, которые находились на улице рядом со стеной здания. После этого огонь перекинулся на кровлю.

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