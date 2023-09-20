«Ошибка по невнимательности существовала в Сети с 2020 года»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, кто и как обнаружил уязвимость, из-за которой в открытом доступе оказались 38 Тб данных корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Исследователи искусственного интеллекта Microsoft случайно открыли доступ к данным корпорации в размере 38 Тб. В этом объеме конфиденциальной информации были пароли к сервисам, секретные ключи, свыше 30 тыс. внутренних сообщений Microsoft Teams от сотен сотрудников компании, личные сведения и резервные копии персональных компьютеров работников редмондовской команды.

Уязвимость нашел стартап Wiz, который специализируется на обеспечении безопасности облачных вычислений. В процессе своих изысканий по проблемам случайного раскрытия данных стартап вышел на репозиторий с открытым кодом в GitHub, принадлежащий одному из подразделений Microsoft.

В этом хранилище были модели искусственного интеллекта для распознавания изображений, доступ к которым открывался по ссылке. И как раз в настройках URL-адреса и содержалась уязвимость.

Сотрудники Microsoft предоставили права не только на чтение и скачивание конкретных файлов, а на всю учетную запись репозитория, что привело к раскрытию дополнительной информации.

Ошибка по невнимательности, которая предоставляла права полного контроля, существовала в Cети с 2020 года, сообщили TechCrunch авторы находки. По их мнению, любой, кто знал, где искать, по своему желанию мог потенциально удалять, заменять и внедрять вредоносное содержимое.

Представители центра реагирования на угрозы безопасности Microsoft заверили, что никакие данные клиентов не были раскрыты и никакие другие внутренние службы не подвергались риску из-за этой проблемы.

Добавлю: человеческий фактор в вопросах безопасности стремятся исключить также с помощью искусственного интеллекта. Согласно докладу профильного ресурса GitNux, к 2025 году глобальный рынок ИИ в сфере кибербезопасности превысит $38 млрд. А к концу этого года половина организаций будут активно использовать упомянутые инструменты.