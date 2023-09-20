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Коммерсантъ FM
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NYT: США обсуждают с Саудовской Аравией договор о военном сотрудничестве

США и Саудовская Аравия обсуждают возможность заключения договора о военном сотрудничестве как условие для нормализации отношений королевства с Израилем. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По словам собеседников издания, договор, который обсуждают Вашингтон и Эр-Рияд, будет похож на соглашения в оборонной сфере, заключенные США с Японией и Южной Кореей. Документ предполагает, что США обязуются предоставить Саудовской Аравии военную поддержку в случае, если на королевство или другое ближневосточное государство совершат нападение.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман считает соглашение с Соединенными Штатами в оборонной сфере важным аспектом своих переговоров с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу о нормализации саудо-израильских отношений, пишет NYT. Официальные лица Саудовской Аравии полагают, что оборонное сотрудничество будет содействовать сдерживанию возможных атак со стороны Ирана или его союзников.

Однако, как пишет NYT, против соглашения о военном сотрудничестве между США и Саудовской Аравией может выступить американский Конгресс. Некоторые высокопоставленные американские законодатели, в частности демократы, считают правительство Саудовской Аравии и принца Мухаммеда бен Сальмана «ненадежными партнерами, которых мало заботят интересы США или права человека».

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