Молодого жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о взрыве в здании

В Удмуртии перед судом предстал 23-летний житель Каракулинского района. Молодого человека признали виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

По данным суда, в июле нетрезвый мужчина позвонил на номер экстренной службы и заявил, что в одном из зданий в селе Черново произойдет взрыв. На место выехали оперативные службы, однако позднее информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.

Суд приговорил молодого человека к году ограничения свободы. При этом учитывались данные о личности виновного, а также смягчающие обстоятельства, в том числе состояние его здоровья.