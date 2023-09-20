Дело о гибели девочки на базе отдыха «Капустяная балка» передали в суд

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя базы «Усадьба "Капустяная балка"» по факту гибели ребенка от удара током, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в июле текущего года на территории усадьбы находились отдыхающие с ребенком 2020 года рождения. Руководитель базы знала об имеющихся неисправностях электропроводки, однако не приняла мер по обеспечению безопасности отдыхающих. Вместо этого база продолжила оказывать услуги размещения населению. В результате бездействия руководства «Капустяной балки», по версии следствия, малолетний ребенок получил удар током мощностью 220 В. Спустя некоторое время девочка скончалась от полученной травмы.

В ходе предварительного расследования подозреваемая полностью признала вину в содеянном. В ее отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Кроме того, на территории базы были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Ответственное лицо оштрафовали на 40 тыс. руб. Также на рассмотрении находится административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций).

Анастасия Донскова

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