Справедливорос Амосов стал членом комиссии по градостроительству

Депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов («Справедливая Россия — За правду») вошел в состав постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парламент Петербурга единогласно поддержал решение о включении господина Амосова в комиссию. Он занял место Алексея Далматова («Единая Россия»), который в конце июня 2023 года досрочно сложил полномочия депутата. В этом его поддержали 47 депутатов из 50.

Полина Пучкова

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