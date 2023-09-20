«В 17 лет она сбежала от мужа, ребенка и нищеты в Париж»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни и романах известной куртизанки.

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В «Зарядье» отправляемся сегодня. В самом центре Москвы до революции располагалось еврейское гетто. Где-то здесь родилась одна из самых известных авантюристок и куртизанок Европы маркиза де Паива. Правда, звали ее тогда Эсфирь Борисовна Лахман. Уже в 17 лет она сбежала от мужа, ребенка, от нищеты в Париж.

Назвалась Терезой, быстро выучила французский и на водах в Эмсе познакомилась с известным пианистом Генрихом Герцем. Связь эта была разорительной для музыканта, они расстались, но он успел познакомить ее с Вагнером, Листом, Готье, Жирарденом. Она была молода, красива, намекала новым друзьям на свое родство с царской семьей, кружила головы. Однажды заявила Готье: «У меня еще будет самый роскошный дом на Елисейских Полях!»

В середине 40-х годов позапрошлого века она становится одной из самых известных и элегантных женщин Парижа… В Лондоне в нее влюбляется лорд Стэнли, который трижды был премьер-министром Соединенного Королевства. Но до свадьбы не дошло — англичанин умер.

И, наконец, в Баден-Бадене за игральным столом она знакомится с португальским богачом маркизом Альбино Араужу де Паива. На самом деле маркизом он являлся сомнительным, но был сыном владельца опиумных складов в Макао. В ответ на пылкую страсть Тереза заявила, что она не такая, что все будет, но только после свадьбы. Слово сдержала, но, заполучив титул, сбежала чуть ли не сразу после первой брачной ночи.

Зато следующий ее супруг был по-настоящему именит, сказочно богат и влюблен в нее без памяти. Прусский граф Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк построил ей роскошный особняк на Елисейских Полях, приобрел загородную усадьбу Поншартрен, осыпал драгоценностями. Он был младше Паивы на 11 лет. Когда она умерла, тот заспиртовал ее тело в хрустальном гробу.

В родовом замке Нойдек одну тайную комнату граф оборудовал как мавзолей. Ходил туда плакать и молиться. Его следующая жена Екатерина Слепцова, которая тоже была родом из России, однажды обнаружила всю эту красоту и от ужаса чуть не сошла с ума.