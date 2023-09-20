В Уфе на двух маршрутах повысится стоимость проезда

С 18 октября в Уфе повысится стоимость проезда на автобусах по маршрутам №218 «Улица Гилева — Больница №18» и №257К «Улица Дагестанская — Больница №21», сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ООО «Альянс СКД». Цена билета составит 40 руб., в том числе по карте «Алга».

Перевозчик объясняет изменение тарифов повышением цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.

ООО «Альянс СКД» зарегистрировано в марте 2003 года в Уфе. Компания занимается регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Владельцами являются Александр и Николай Струевы. Выручка в 2022 году 38,4 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Майя Иванова

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