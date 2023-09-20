Борьба в Лиге чемпионов продолжится 20 сентября восемью играми. В центре внимания — встреча «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». О фаворите этого и других матчей обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Лига чемпионов пока не потрясла нас какими-то сенсационными результатами, но показывает, что выдать крутую игру может любой клуб. Мы это увидели на примере голов вратаря «Лацио» Ивана Проведеля и ганского полузащитника Османа Букари в ворота «Сити». Так что невероятные события могут произойти в любой игре. Вчера мы хвалили «Боруссию», а она в Париже сгорела 0:2. Сегодня будем осторожнее, будем ставить на фаворитов?

— Да можно и рискнуть, но точно не в матче «Бавария»—«МЮ», поскольку к «Юнайтед» я не могу подобрать никакого другого слова, кроме как «деградирует». Мне кажется, Эрик тен Хаг пошел не по тому пути. В последнее время говорят, что он немножко начал превращаться в ненормального диктатора. Стоит на тренировке ему что-то не то сказать — он убирает из состава, что и произошло с Джейдоном Санчо. Простить тренеру можно многое, но когда есть результат, а у «МЮ» его нет, как и футбола. Стоит ли ждать какого-то чуда в матче «Бавария»-«Манчестер Юнайтед»? Я пообщался с некоторыми болельщиками английского клуба среди своих друзей, и они верят только в одно чудо — что счет не будет 3:0, 4:0 или 8:2. Вот в таком мире сейчас живут фанаты «МЮ».

— У нас Килиан Мбаппе забил больше, чем вся «Боруссия», такое спецпари было в «Лиге Ставок» за 3,7, ставка сыграла. Эрлинг Холанн не забил — спецпари не зашло. Сегодня точно такое же пари в «Лиге Ставок»: Гарри Кейн забьет больше, чем весь «Манчестер Юнайтед». Сможет ли? Стоит брать эту ставку? Кстати, коэффициент тоже хороший — 3,7.

— Думаю, да. Если просто брать гол Гарри Кейна за 1,74, это несерьезно. На победу «Баварии» коэффициент 1,4, тут тоже не очень много можно выиграть. А вот если поставить на гол Кейна и на то, что он забьет больше, чем весь «МЮ», сделать это вполне возможно. И еще не забываем, что Кейн в «Баварии» сразу стал штатным пенальтистом.

— Если можно говорить о каком-то тренде после первого дня группового этапа, то явные фавориты побеждают точно. Особенно те, которые выступают дома, проиграть не должны. И вот у меня родился такой экспресс: «Реал» играет дома с «Унионом», «Бавария» — с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» — с ПСВ, «Бенфика» — с «Зальцбургом». Если все это сложить, то коэффициент будет выше 4,3. Можно брать такой экспресс?

— Я бы убрал «Арсенал», как ни странно. Вот честно скажу: я болельщик этого клуба с самого детства, уже 20 лет до этого мучился, в последний год мне все стало нравиться в работе команды и Микеля Артеты, но я не понимаю, что он начал творить в этом сезоне. Это напоминает мне человека, который купил крутую спортивную машину и зачем-то повез ее в автосервис, поставил там чип-тюнинг, взял обвес. И в итоге вполне возможно, что через 100 км стуканет двигатель, а еще с этими обвесами о первый поребрик все поцарапается, поломается. Собственно, это описание «Арсенала».

Что-то опять начал выдумывать Микель Артета. Отличная команда была в прошлом сезоне, а в этом все очень сложно и неоднозначно. ПСВ шикарен. Он накупил футболистов на 60 млн — такого давно не было в голландском футболе. Этот ПСВ серьезно настроен на Лигу чемпионов. Невероятная линия атаки, команда отлично выступает в этом сезоне в Эредивизи: забивает много, играет качественно. Поэтому сенсация вполне может быть сегодня в этом матче, если Артета перемудрит.