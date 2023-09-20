Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Невероятные события могут произойти в любой игре»

Владимир Осипов — об ожиданиях от матчей Лиги чемпионов

Борьба в Лиге чемпионов продолжится 20 сентября восемью играми. В центре внимания — встреча «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». О фаворите этого и других матчей обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Лига чемпионов пока не потрясла нас какими-то сенсационными результатами, но показывает, что выдать крутую игру может любой клуб. Мы это увидели на примере голов вратаря «Лацио» Ивана Проведеля и ганского полузащитника Османа Букари в ворота «Сити». Так что невероятные события могут произойти в любой игре. Вчера мы хвалили «Боруссию», а она в Париже сгорела 0:2. Сегодня будем осторожнее, будем ставить на фаворитов?

— Да можно и рискнуть, но точно не в матче «Бавария»—«МЮ», поскольку к «Юнайтед» я не могу подобрать никакого другого слова, кроме как «деградирует». Мне кажется, Эрик тен Хаг пошел не по тому пути. В последнее время говорят, что он немножко начал превращаться в ненормального диктатора. Стоит на тренировке ему что-то не то сказать — он убирает из состава, что и произошло с Джейдоном Санчо. Простить тренеру можно многое, но когда есть результат, а у «МЮ» его нет, как и футбола. Стоит ли ждать какого-то чуда в матче «Бавария»-«Манчестер Юнайтед»? Я пообщался с некоторыми болельщиками английского клуба среди своих друзей, и они верят только в одно чудо — что счет не будет 3:0, 4:0 или 8:2. Вот в таком мире сейчас живут фанаты «МЮ».

— У нас Килиан Мбаппе забил больше, чем вся «Боруссия», такое спецпари было в «Лиге Ставок» за 3,7, ставка сыграла. Эрлинг Холанн не забил — спецпари не зашло. Сегодня точно такое же пари в «Лиге Ставок»: Гарри Кейн забьет больше, чем весь «Манчестер Юнайтед». Сможет ли? Стоит брать эту ставку? Кстати, коэффициент тоже хороший — 3,7.

— Думаю, да. Если просто брать гол Гарри Кейна за 1,74, это несерьезно. На победу «Баварии» коэффициент 1,4, тут тоже не очень много можно выиграть. А вот если поставить на гол Кейна и на то, что он забьет больше, чем весь «МЮ», сделать это вполне возможно. И еще не забываем, что Кейн в «Баварии» сразу стал штатным пенальтистом.

— Если можно говорить о каком-то тренде после первого дня группового этапа, то явные фавориты побеждают точно. Особенно те, которые выступают дома, проиграть не должны. И вот у меня родился такой экспресс: «Реал» играет дома с «Унионом», «Бавария» — с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» — с ПСВ, «Бенфика» — с «Зальцбургом». Если все это сложить, то коэффициент будет выше 4,3. Можно брать такой экспресс?

— Я бы убрал «Арсенал», как ни странно. Вот честно скажу: я болельщик этого клуба с самого детства, уже 20 лет до этого мучился, в последний год мне все стало нравиться в работе команды и Микеля Артеты, но я не понимаю, что он начал творить в этом сезоне. Это напоминает мне человека, который купил крутую спортивную машину и зачем-то повез ее в автосервис, поставил там чип-тюнинг, взял обвес. И в итоге вполне возможно, что через 100 км стуканет двигатель, а еще с этими обвесами о первый поребрик все поцарапается, поломается. Собственно, это описание «Арсенала».

Что-то опять начал выдумывать Микель Артета. Отличная команда была в прошлом сезоне, а в этом все очень сложно и неоднозначно. ПСВ шикарен. Он накупил футболистов на 60 млн — такого давно не было в голландском футболе. Этот ПСВ серьезно настроен на Лигу чемпионов. Невероятная линия атаки, команда отлично выступает в этом сезоне в Эредивизи: забивает много, играет качественно. Поэтому сенсация вполне может быть сегодня в этом матче, если Артета перемудрит.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...