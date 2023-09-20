В Ярославле директор продуктового магазина присвоила 400 тысяч выручки

В Кировский районный суд направили уголовное дело в отношении 30-летней женщины. Бывший директор сетевого магазина обвиняется в присвоении 420 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2022 года по май 2023 года директор сетевого продуктового магазина присваивала себе часть выручки. В результате этих действий владельцу магазина нанесен ущерб на 420 тыс. руб.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). Возместить ущерб она не смогла. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Алла Чижова