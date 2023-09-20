В Тюмени с 21 сентября начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Тюмени начнется с 21 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Руслан Кухарук, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал мэр Кухарук, тепло начнет постепенно поступать в дома тюменцев с четверга, 21 сентября. В течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в четверг, 21 сентября, средняя ночная температура в регионе составит +4°, а дневная — +19°. Будет небольшая облачность, осадки не ожидаются.

В пятницу, 22 сентября, ночью будет около +12°, а днем — +18°. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Полина Хабарова

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