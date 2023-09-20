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При поддержке БФ «САФМАР»

закуплено новое оборудование в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Удмуртии

Новое лабораторное и реанимационное оборудование начало работу в Республиканской инфекционной клинической больнице. Оно закуплено при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева.

Фото: БФ «САФМАР»

Фото: БФ «САФМАР»

Приобретено шесть единиц новой техники — аппарат для терапии оксидом азота и переносной УЗИ-аппарат для реанимационных пациентов, два анализатора для определения электролитов крови, анализатор для определения скорости оседания эритроцитов и коагулометр для лабораторной службы больницы.

«Новое оборудование позволит нам оказывать еще более высококвалифицированную помощь нашим пациентам, прогнозировать, диагностировать и предотвращать осложнения, которые могут возникнуть на разных этапах инфекционного заболевания. А реанимационное оборудование — спасать жизни и лечить пациентов, находящимся на искусственной вентиляции легких»,— рассказал главный врач РКИБ Игорь Дьяченко.

Фото: БФ «САФМАР»

Фото: БФ «САФМАР»

Отметим, что в больницах Удмуртии идет активное обновление парка оборудования, в том числе тяжелого. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранения», инициированного президентом России Владимиром Путиным, до конца 2023 года в медицинские организации республики поступит более 80 единиц современной медицинской техники — флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и эндоскопическое оборудование. Часть уже доставлена в больницы и используется для лечения пациентов.

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