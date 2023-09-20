ФАС признала ненадлежащей рекламу нижегородской компании по банкротствам

Нижегородское управление ФАС РФ признало ненадлежащей рекламу ООО «Центр банкротства Фемида». По данным антимонопольного органа, компания в своей рекламе обещала «100% гарантию» на освобождение от долговых обязательств и «лучшую цену» на рекламируемые услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Обещанная гарантия не соответствует действительности, так как решение о признании лица банкротом заранее не предопределено и зависит от результата рассмотрения дела в суде»,— отмечают в нижегородском УФАС.

В управлении также сообщили, что утверждение о лучшей цене на услуги также не нашло своего подтверждения.

На этом основании реклама «Центра банкротства Фемида» признана ненадлежащей и будет возбуждено административное дело.

Андрей Репин