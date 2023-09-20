Александр Шишикин вновь вступил в должность главы Гулькевичского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Гулькевичского района Фото: пресс-служба администрации Гулькевичского района

Впервые господин Шишикин возглавил администрацию муниципалитета в 2018 году.

Руководитель администрации района родился в 1985 году в Гулькевичах. В 2007 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы в Ростове-на-Дону. С 2007 года работал в администрации станицы Кавказской. С 2014 года занимал пост заместителя главы Гулькевичского района, с 2017 по 2018 год возглавлял мэрию Гулькевичей.

Анастасия Донскова

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