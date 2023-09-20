В Петербурге продадут право выбрать название для бывшей «Сибур Арены»

В Санкт-Петербурге пройдут торги за право присвоить название бывшей «Сибур Арене», расположенной в Приморском районе, говорится в сообщении пресс-службы Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Победитель получит право присвоить концертно-спортивному комплексу новое наименование на русском и английском языках, а также выбрать официальный логотип, который он сможет размещать на фасаде здания, билетах, униформе персонала и полиграфии. Новое название также можно будет упоминать при проведении мероприятий в комплексе.

Прием заявок продлится до 23 сентября, аукцион пройдет 1 ноября. Начальная стоимость лота — 390 млн руб. Договор с победителем будет заключен на 10 лет.

«Сибур Арена» — спорткомплекс в Приморском районе Петербурга площадью 22 тыс. кв. м. В настоящее время это домашний стадион для баскетбольного, волейбольного и гандбольного клубов «Зенит».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте