В Ставрополь до конца года поступит 10 единиц новой дорожной техники

В 2023 году коммунальные службы Ставрополя получат десять единиц новой дорожной техники, сообщает пресс-служба администрации региональной столицы.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
«Заключены контракты на поставку трех подметательно-вакуумных машин на базе КамАЗа, трех вакуумных уборочных коммунальных машин ВКМ 2020, трех комбинированных дорожных машин и снегоплавильной установки»,— цитирует пресс-служба слова главы администрации Ивана Ульянченко.
Отмечается, что первая машина будет доставлена в Ставрополь уже в конце сентября, а остальная техника — в октябре и ноябре.
По данным властей, снегоплавильная установка может перерабатывать до 100 куб. м твердых осадков в час. Другие машины также позволят эффективно очищать улицы города от мусора и грязи.