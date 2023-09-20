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В Ставрополь до конца года поступит 10 единиц новой дорожной техники

В 2023 году коммунальные службы Ставрополя получат десять единиц новой дорожной техники, сообщает пресс-служба администрации региональной столицы.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«Заключены контракты на поставку трех подметательно-вакуумных машин на базе КамАЗа, трех вакуумных уборочных коммунальных машин ВКМ 2020, трех комбинированных дорожных машин и снегоплавильной установки»,— цитирует пресс-служба слова главы администрации Ивана Ульянченко.

Отмечается, что первая машина будет доставлена в Ставрополь уже в конце сентября, а остальная техника — в октябре и ноябре.

По данным властей, снегоплавильная установка может перерабатывать до 100 куб. м твердых осадков в час. Другие машины также позволят эффективно очищать улицы города от мусора и грязи.

Анастасия Назарова

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