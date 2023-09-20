В Челябинской области будут штрафовать за плавание на сапбордах без жилетов

Комитет законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект о введении штрафов за нахождение в воде на плавсредствах – надувных матрасах, сапбордах, виндсерфах – без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За нарушение этого требования на территории региона планируется ввести штрафы в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб. Соответствующие поправки предлагается внести в областной закон об административных правонарушениях.

«Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан, тем более, что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей»,— прокомментировал инициативу председатель комитета Анатолий Брагин.

Выявлением нарушений будут заниматься совместные патрули, состоящие из должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников инспекции по маломерным судам.