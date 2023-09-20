Кубань стала лидером по росту количества предприятий, загрязняющих воздух

В РФ наибольший абсолютный прирост предприятий, оказывающих негативное воздействие на атмосферу, зафиксирован в Краснодарском крае. За 2022 год их количество увеличилось на 2086, говорится в исследовании FinExpertiza.

На втором месте рейтинга Ростовская область, где рост числа предприятий-загрязнителей почти вдвое меньше (+1125 предприятий). На третьем месте оказался Татарстан (+1120).

При этом количество вредных промышленных выбросов в Краснодарском крае уменьшилось на 17,7% (до 357,9 тыс. тонн). По этому показателю регион занял девятое место. При этом Адыгея продемонстрировала худшую динамику, увеличив выбросы на 121%, до 18,5 тыс. тонн.

«Снижение вредных выбросов со стороны промышленности при одновременном росте числа предприятий-эмитентов стало возможным благодаря строительству новых и модернизации действующих очистных установок и совершенствованию технологических процессов»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Георгий Ефименко

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