«Делимобиль» намерен приобрести 25 тысяч электромобилей «Атом» для каршеринга

Сервис каршеринга «Делимобиль» договорился о партнерстве с производителем электромобилей «Атом» — АО «Кама» (Набережные Челны, Татарстан). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз «Делимобиля».

Партнерское соглашение предусматривает возможность для «Делимобиля» в перспективе приобрести 25 тыс. электромобилей «Атом».

При этом стороны намерены совместно разработать цифровой продукт под операционную систему «Атома» с целью его использования для каршеринга. Он должен обеспечивать сохранение персональных настроек пользователей в облачном сервисе «Атома» (расположение кресла или зеркал), а также передачу информации об аренде на экран мультимедийной системы автомобиля. Благодаря этому каждый раз, когда пользователь будет садиться в любой автомобиль «Атома», система автоматически включит его персональные настройки.

АО «Кама» создано в августе 2021 года с участием инвестиций гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и предпринимателя Рубена Варданяна. Компания планирует выпускать электромобили «Атом» на заводе «Москвич». В 2023 году был представлен первый функциональный образец и открыт предзаказ на машины. Старт серийного производства и продаж запланирован на 2025 год, когда «Кама» рассчитывает поставить клиентам 25–30 тыс. машин.

Автопарк «Делимобиля» насчитывает около 22 тыс. единиц. Компания контролирует примерно половину российского рынка каршеринга. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"