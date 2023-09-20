На Кубани начали проверку из-за отравления двухлетнего ребенка растворителем

В Красноармейском районе Кубани начали проверку по факту отравления двухлетнего ребенка растворителем для краски. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, ребенок поступил в больницу 17 сентября с острым отравлением тяжелым химическим веществом. У малолетнего пациента обнаружили ожог ротовой полости.

По предварительной информации, мать пострадавшего вместе со вторым ребенком находилась в гостях у знакомой.

«Один из детей при отсутствии контроля матери проглотил химическое вещество»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавший ребенок воспитывается в многодетной семье, которая не состоит на профилактическом учете.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram