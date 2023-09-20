В Челябинске здание недостроенного фитнес-центра продали за 12 млн рублей

Администрация Челябинска реализовала на торгах недостроенное здание в Ленинском районе, где планировалось разместить фитнес-центр. Победителем аукциона стало ООО «М-групп», предложившее за объект 12,1 млн руб. Протокол опубликован в информационной системе в сфере торгов.

Незавершенное здание находится восточнее нежилого здания по улице Гагарина, 7. Объект имеет степень готовности 20%. Площадь застройки составляет 2,9 тыс. кв. м. Ранее объект по решению суда был изъят у компании «Сормэн плюс», которая управляет сетью фитнес-центров FitZone. В августе этого года мэрия выставила объект на торги за 1,7 млн руб.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс ООО «М-групп» было основано в Челябинске в апреле этого года. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Компанией владеет и руководит Илья Машкауцан.

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