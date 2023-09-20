В Ярославской области отремонтировали здание вокзала 19 века

В Ярославской области отремонтировали здание вокзала 1898 года постройки на станции Чебаково. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северной железной дороги Фото: Пресс-служба Северной железной дороги

Вокзал построен по проектам архитекторов периода модерна Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица, по которым строили станции Вологодско-Архангельской линии в середине 1890-х годов. Поезда на станции Чебаково соединяют Ярославль и Рыбинск, это движение было открыто с момента постройки.

Само здание на станции сочетает элементы кирпичного и деревянного декора. В прошлые годы заменили крышу вокзала, отремонтировали цоколь здания, крыльцо и дорожки от платформы к вокзалу. Теперь на вокзале восстановили штукатурный слой и фронтоны и покрасили стены.

Алла Чижова