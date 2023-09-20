В Севастополе отразили ракетную атаку. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Обломки одного из снарядов были обнаружены в Каче. Там боеприпас упал на территории виноградника.

«Горит трава. Все оперативные службы выехали на место»,— говорится в сообщении.

Также есть небольшое возгорание в селе Верхнесадовом. Погибших и пострадавших нет. Господин Развожаев отметил, что на территории города продолжается контроль воздушной обстановки.

Анастасия Донскова

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