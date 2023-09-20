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«Россети Тюмень» направили 32,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения в Югре

«Россети Тюмень» провели реконструкцию высоковольтной подстанции «Ловинская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одноименное месторождение нефти, разработку которого ведет «Лукойл – Западная Сибирь». Стоимость инвестиционного проекта составила 32,5 млн рублей.

Энергетики установили на объекте дополнительный модульный пункт управления с современным комплексом релейной защиты и автоматики (РЗА). Оборудование, выполненное на микропроцессорной основе, представляет собой комплекс автоматических устройств, которые в нештатной ситуации выявляют неисправный участок и, воздействуя на коммутационные аппараты, отключают данный элемент от энергосистемы.

Также на подстанции смонтировали измерительные трансформаторы и высокочастотные заградители, это необходимо для надежной работы отходящих от питающего центра воздушных линий 110 кВ «Лазаревская – Хора» и «Лазаревская – Яхлинская». Благодаря дополнительному оборудованию будут обеспечены сбор и передача информации о состоянии энергообъекта в микропроцессорные терминалы устройств РЗА.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Модернизация подстанции позволила повысить надежность электроснабжения Ловинского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»

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