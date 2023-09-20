На Черноморском побережье капитально отремонтировали 177 домов

В городах Черноморского побережья Кубани провели капитальный ремонт 177 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В общей сложности в домах заменили 107 лифтов, отремонтировали 75 крыш, 53 фасада, а также провели обновление 239 инженерных систем.

«Общая сумма средств, выделенная из фонда капремонта - около 1,8 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Больше всего МКД отремонтировали в Сочи (100 единиц) и Новороссийске (54 дома). Работы продолжаются в Туапсе, Геленджике и Анапе. В целом по региону к настоящему времени отремонтированы свяше 1 тыс. многоквартирных жилых домов.

Анастасия Донскова

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