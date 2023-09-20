Федеральный девелопер «Неометрия» подарит Краснодару новый мурал

В Краснодаре ко Дню города появится новый объект стрит-арта. Идея создания самой большой подарочной открытки размером с пятиэтажный дом принадлежит федеральному девелоперу «Неометрия».

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«Искусство не только сохраняет наше прошлое, но и формирует наше будущее. Граффити, посвященное Дню рождения любимого города,— это не просто рисунок на стене, это вклад в историю и культуру Краснодара. Мы гордимся, что наша компания смогла вдохновить и поддержать это удивительное творчество»,— отметила генеральный директор компании Марина Черненко.

Над нанесением мурала, посвященного 230-летию краевой столицы, работает краснодарский граффити-художник Роман Филиппов. По задумке автора, изображение будет отражать те изменения, которые произошли в городе за последние десятилетия.

Торжественное открытие состоится 22 сентября в 14:00 на ул. Ставропольской, 129 (на пересечении с ул. 2-й Пятилетки). В рамках мероприятия жителей и гостей кубанской столицы ждут различные конкурсы и викторины на знание истории Краснодара, а также сувениры и подарки от федерального девелопера «Неометрия».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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