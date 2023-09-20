ОМК запустила в Челябинске программу по развитию социального предпринимательства

Объединенная металлургическая компания объявила о запуске в Челябинске программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Она предусматривает предоставление работающим в этой сфере предпринимателям грантов до 200 тыс. руб., сообщают в пресс-службе ОМК.

Кроме того, участники программы смогут бесплатно обучаться в Школе социального предпринимательства, познакомиться с успешными представителями этого направления, бизнес-экспертами, получить необходимую информацию для начала своего дела.

К участию в программе допускаются коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в Советском районе Челябинска, и те, кто задумывается об открытии собственного дела, уточняют в компании.