В Татарстане за лето резко вырос спрос на премиальные автомобили с пробегом

Спрос на автомобили премиальных брендов в возрасте до трех лет в июне–августе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%, а 4–6 лет — на 100%. Такие данные предоставил ресурс «Авито авто».

Речь идет, в частности, об автомобилях Mercedes-Benz, BMW и Lexus. Цена трехлетних автомобилей этих марок в Казани в среднем колеблется от 5,2 млн руб. (BMW 5 серии) до 9,8 млн руб. (BMW X6). Премиальные автомобили в возрасте 4–6 лет продаются в среднем за 3,8 млн руб. В том числе наиболее востребованная модель BMW 5 серии продается за 3,5 млн руб., а самая дорогая в данном сегменте BMW X5 — за 6,4 млн руб.

При этом в среднем по РФ спрос на машины премиальных брендов в возрасте до трех лет увеличился в июне–августе на 11,1%, а на 4–6-летние — на 63,9%.

О том, какую альтернативу премиальным брендам предлагают производители из Китая, — в фотогалерее «Ъ-Казань» «Китайский автопром въехал в Казань».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"