Краевой минэк планирует продление налоговых каникул на 2024 год

Министерство экономического развития Пермского края планирует продлить на 2024 год налоговые каникулы. Об этом на заседании комитета по бюджету законодательного собрания заявила и.о. министра экономического развития края Татьяна Чуксина.

По словам госпожи Чуксиной, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение ЗС в октябре-ноябре текущего года.

На данный момент льготой имеют право воспользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие патентную и упрощенную систему налогообложения. Минэк также планирует продлить действие преференции для предпринимателей в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, производства сельскохозяйственной техники и ИТ.

В ноябре 2020 года депутаты Законодательного Собрания Пермского края поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина продлить налоговые каникулы для нового бизнеса до 1 января 2024 года.