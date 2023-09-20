Группа «ПРОДО» вложит в омскую птицефабрику в 2023 году более 120 млн рублей

Омский производитель мясной продукции из птицы – «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» (входит в группу «ПРОДО») с января по август реализовала несколько инвестиционных проектов, сообщает правительство Омской области. Общий объем вложений в этот период составил более 66 млн руб., финансирование направлено в расширение площадок откорма, модернизацию оборудования, системы кормления и вентиляции, а также в улучшение ветеринарно-санитарных условий производственных цехов. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В результате обновлений число линий увеличено на 250, а их вместимость выросла на 45 тыс. голов. До конца года группа «ПРОДО» планирует вложить в развитие птицефабрики еще 57 млн руб., таким образом, общий объем инвестиций в 2023 году составит 123 млн руб.

«ПРОДО Птицефабрика Сибирская» является одним из крупнейших производственных предприятий пищевой промышленности полного цикла в Омской области. Общее количество поголовья птицы на предприятии составляет более 2,2 млн голов.

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Лолита Белова