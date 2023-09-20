На Комендантском проспекте сбили 10-летнюю девочку

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП на Комендантском проспекте с несовершеннолетним пешеходом.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне, 19 сентября, в 16.30 у дома 60 по Комендантскому проспекту 37-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по Плесецкой улице, на регулируемом перекрестке совершил наезд на переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора без сопровождения взрослых 10-летнюю девочку.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным ГИБДД, за текущий год водитель уже четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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