В Башкирии годовая инфляция составила 3,7%

В августе годовая инфляция в Башкирии увеличилась до 3,7% (2,8% в июле), сообщает пресс-служба ЦБ России.

В продовольственном сегменте подорожали импортные товары, особенно апельсины, а также свинина, говядина, мясо птицы и яйца.

В непродовольственной группе товаров подорожали легковые автомобили и моторное топливо, а также стройматериалы.

Кроме того, увеличились годовые темпы прироста цен на внутренние перелеты, подорожали турпутевки и услуги такси.

Чтобы снизить инфляцию, ЦБ с 18 сентября повысил ключевую ставку до 13%. По прогнозам, в текущем году инфляция составит 6–7%, а в следующем — вернется к целевым 4%.

Майя Иванова

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