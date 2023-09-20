Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подозреваемый в мошенничестве замминистра уволен из самарского Минздрава

Асланбек Майрамукаев, который ранее был задержан и арестован по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Самарской области. Эту информацию «Ъ» подтвердили в региональном правительстве.

Фото: Минздрав Самарской области

Фото: Минздрав Самарской области

Бывшему чиновнику инкриминируется мошенничество при поставке медоборудования для областной больницы имени Середавина. Работы должны были быть выполнены по нацпроекту «Здравоохранение».

Следствие установило, что в июле 2021 года один из руководителей учреждения заключил с представителями двух коммерческих структур прямые госконтракты без проведения торгов. Они касались поставки и ввода в эксплуатацию 50 мониторов пациента на сумму свыше 34 млн руб.

Указанная цена была в полтора раза выше средней рыночной стоимости подобного оборудования. По версии следствия, предполагаемые преступники выручили и присвоили себе в результате незаконной сделки свыше 16 млн руб. Асланбек Майрамукаев находится в СИЗО до 11 октября текущего года.

Георгий Портнов, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...