Подозреваемый в мошенничестве замминистра уволен из самарского Минздрава

Асланбек Майрамукаев, который ранее был задержан и арестован по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Самарской области. Эту информацию «Ъ» подтвердили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Самарской области Фото: Минздрав Самарской области

Бывшему чиновнику инкриминируется мошенничество при поставке медоборудования для областной больницы имени Середавина. Работы должны были быть выполнены по нацпроекту «Здравоохранение».

Следствие установило, что в июле 2021 года один из руководителей учреждения заключил с представителями двух коммерческих структур прямые госконтракты без проведения торгов. Они касались поставки и ввода в эксплуатацию 50 мониторов пациента на сумму свыше 34 млн руб.

Указанная цена была в полтора раза выше средней рыночной стоимости подобного оборудования. По версии следствия, предполагаемые преступники выручили и присвоили себе в результате незаконной сделки свыше 16 млн руб. Асланбек Майрамукаев находится в СИЗО до 11 октября текущего года.

Георгий Портнов, Самара