Застройщик из Сочи «Сады Киви» обжаловал решение по иску к РФ на 5,9 млрд рублей

В Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поступило заявление от ООО «Сады Киви» о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы по делу о взыскании убытков с Российской Федерации и мэрии Сочи в размере 5,9 млрд руб. за срыв реализации проекта строительства в Адлере апарт-отеля. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

Апелляционная жалоба компании принята к производству, судебное разбирательство назначено на 30 октября 2023 года.

Арбитражный суд Краснодарского края в августе текущего года отказал в удовлетворении иска застройщика о взыскании солидарно с РФ (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) и администрации Сочи (в лице департамента по финансам и бюджету города Сочи) убытков в размере 5,9 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «Сады Киви» пытается через суд взыскать убытки, причиненные обществу в результате нарушения права пользования земельным участком в Адлере, на котором расположен недостроенный апарт-отель «Лазурный Берег — Сады Киви». Краевой арбитраж по требованию прокуратуры Кубани аннулировал выданное застройщику разрешение на строительство гостиничного комплекса.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.

ООО «Сады Киви» занималось реализацией проекта по строительству девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Сочи. Земельный участок площадью 2,8 га находится на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, рядом с филиалом института имени Вавилова.

Тат Гаспарян

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