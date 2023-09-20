В Новосибирске создадут ОЭЗ вблизи аэропорта «Толмачево»

Власти Новосибирской области создадут особую экономическую зону, которая предполагает льготный режим предпринимательской деятельности, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Соответствующий проект регион презентовал на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк – 2023».

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«В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ», – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Как сообщили в министерстве, создание ОЭЗ инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие».

Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 га в 9 км от международного аэропорта «Толмачево». На ее территории будет создан полный комплекс необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Лолита Белова