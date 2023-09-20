В Краснодаре будут судить директора УК по делу о мошенничестве

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 9 млн руб. в отношении директора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

По данным следствия, 40-летний житель Курганинского района заключил муниципальный контракт на строительно-монтажные работы в одной из школ станицы Старокорсунской. Он внес в акт приемки ложные данные об объемах работ, количестве и качестве использованных материалов и их стоимости. Кроме того, мужчина внес в документацию отчет о работах, которые не проводились на объекте. Среди них: устройство отопления, теплоснабжения, водопровода, канализации, прокладка теплотрассы и холодоснабжения.

Ущерб бюджету Краснодара составил более 9 млн руб. На период предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram